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  4 марта 2021
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За сутки от коронавирусной пневмонии умерли 5 человек в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 летальных исходов и 216 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 418, летальных случаев - 635, выздоровевших - 42 957.

Коронавирус в Казахстане
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