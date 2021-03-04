За сутки от коронавирусной пневмонии умерли 5 человек в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 летальных исходов и 216 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 418, летальных случаев - 635, выздоровевших - 42 957.

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