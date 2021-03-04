[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана выступит на саммите Организации экономического сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистанв Шавкат Мирзиёев 4 марта примет участие в работе 14-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в формате видеоконференции.

В повестку дня предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации, которая пройдет под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, включены актуальные вопросы практического сотрудничества в обширном регионе в период после COVID-19.

Предусматривается, что в своем выступлении Мирзиёев представит видение перспектив развития регионального партнерства, а также выдвинет ряд предложений по преодолению последствий пандемии, восстановлению торговых связей, усилению промышленной кооперации, реализации совместных программ в области транспорта и логистики, продовольственной безопасности, развития «зеленой экономики» и финансового сотрудничества.

В настоящее время членами ОЭС являются 10 государств. Помимо Узбекистана, это Турция, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан и Афганистан.

print
  • Fitch подтвердило рейтинг горнодобывающей отрасли Монголии на уровне «B»
  • Вузы Узбекистана и Белоруссии подписали 10 документов о сотрудничестве
  • США ввели санкции против некоторых российских чиновников из-за отравления Навального


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com