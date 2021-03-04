В Узбекистане первоначальный взнос по ипотеке в городах снизят с 20 до 15%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в этом году первоначальный взнос для ипотеки в городах будет снижен с 20% до 15%. Кроме того, будет введен 6-месячный льготный период по ипотечным кредитам.

3 марта президент Шавкат Мирзиёев выступил на видеоконференции, посвященной развитию жилищного строительства и ипотечного рынка.

«Малообеспеченные семьи, нуждающиеся в улучшении жилья, получат субсидию в размере 10 процентов от 15-процентного первоначального взноса. Другими словами, население будет платить только 5% первоначального взноса при покупке дома », - сказал президент.

Кроме того, субсидироваться будут также выплаты по кредитам в части, которая превышающей ставку 12% в Ташкенте и 10% в других регионах.

"Например, семья, которая хочет купить квартиру площадью 54 квадратных метра в сельской местности (в среднем 216 миллионов сумов или 20,5 тысяч долларов), заплатит только 11 миллионов сумов (1 тыс долларов) из первоначального взноса в 33 миллиона сумов (3 тыс долларов), 22 миллиона сумов (2 тыс долларов) будут покрыты за счет бюджета. Если в течение льготного периода семья будет выплачивать ссуду в размере 1,5 млн. сумов (143 доллара) в месяц, то государство будет покрывать оставшиеся 1,1 млн. сумов (100 долларов) ежемесячно", - отмечается в сообщении местных СМИ.

Шавкат Мирзиёев также пообещал предоставить тысяче семей, особенно женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без крова, социальное жилье на условиях аренды.