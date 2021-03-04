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  4 марта 2021
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Помощники британской королевской семьи обвинили Меган Маркл в издевательствах

CentralAsia (CA) -  Помощники британской королевской семьи обвинили герцогиню Сассекской Меган Маркл в издевательствах в то время, когда она еще жила в Кенгсингтонском дворце. Об этом написала газета New York Times.

Она в ответ заявила, что «опечалена» из-за такой «атаки», пишет ВВС.

В сообщении говорится, что Меган вынудила уйти с работы двух своих личных помощников и причинила моральную травму третьему.

По словам ее представителя, это была очередная личная нападка на герцогиню.

Публикация состоялась накануне выхода в эфир интервью Меган и принца Гарри с Опрой Уинфри, запланированного на понедельник.

Меган проживала во дворце почти год после того, как в мае 2018 года вышла замуж за принца Гарри. Из статьи следует, что жалоба на герцогиню поступила в октябре 2018 года.

«Герцогиня опечалена этой последней личной нападкой на нее еще и потому, что сама она была жертвой издевательств и всецело поддерживает тех, кто пережил подобную боль и травму, - говорится в заявлении ее личного представителя. - Она намерена и далее прилагать усилия к тому, чтобы в мире царило сострадание, и будет стараться быть примером в том, как творить правильные и хорошие дела».

Букингемский дворец, отвечающий за прием людей на королевскую службу, заявил, что чрезвычайно обеспокоен обвинениями в буллинге в отношении герцогини Сассекской и внимательно изучит их.

Букингемский дворец никогда не терпел и не потерпит травли и харасмента на рабочем месте, говорится в заявлении.

В нем также говорится о намерении провести беседу с сотрудниками, имевшими отношение к делу, чтобы посмотреть, какие можно вынести из этого уроки.

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