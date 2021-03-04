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  4 марта 2021
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Metro Golden Mayer снимет художественный фильм о дружбе монгольских и израильских дзюдоистов

CentralAsia (MNG) -  Metro Golden Mayer из США и Tadmor Entertainment выиграли право снять серию художественных фильмов, основанных на дружбе и спортивного пути монгольского спортсмена Саеида Моллаи и израильского спортсмена Саги Муки.

Саеид Моллаи, Саги Муки, и президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер, будут работать вместе на этапе разработки проекта, чтобы раскрыть ранее не разглашаемые истории.

Президент IJF Мариус Визер сказал: «Дружба между Саги Муки и Саеидом Моллаи не ограничивается спортом. Это прекрасный пример физического и душевного совершенства, взаимного уважения двух людей, заботы друг о друге и история живых настоящих героев. Я думаю, что их пример может служить образцом для многих молодых людей во всем мире. Я очень рад работать с Metro Golden Mayer и Tadmor над этим удивительным проектом. История наших чемпионов, ценности их жизни дадут надежду миллионам людей во всем мире».

Саеид Моллаи избежал политического давления Ирана и получил монгольское гражданство.


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Саеид Моллаи сказал: «Этот проект вызывает у меня неописуемое уважение. Я спортсмен и теперь свободен. После всей этой тяжелого периода Саги стал моим другом, как и все остальные. Это прекрасная возможность для людей испытать чудеса дзюдо и спорта».

Его друг Саги Муки сказал: «Я счастлив участвовать с Саеидом в замечательном и необычном проекте. Мы стремимся донести мысль о том, что спорт выше политики. Мы все одна семья. Если мы с Саеидом встретимся в финале, победителем станет определенная дружба. Вторым победителем станет понимание и доверие между людьми».

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