В России изучат мутации штамма коронавируса, циркулирующего в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В ходе встречи руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с делегацией Республики Узбекистан, возглавляемой министром здравоохранения Республики Узбекистан Абдухакимом Хаджибаевым достигнуты договорённости о сотрудничестве.

Как сообщается на сайте Росспотребнадзора, достигнута договоренность о совместном изучении вариаций штамма нового коронавируса, циркулирующего на территории Узбекистана, а также проведении исследований по изучению популяционного иммунитета населения Республики Узбекистан к COVID-19.

Основной темой переговоров стало сотрудничество в области борьбы с инфекционными заболеваниями, включая новую коронавирусную инфекцию.

Узбекистанская сторона выразила благодарность Роспотребнадзору за оказанную помощь в самый трудный для страны период пандемии COVID-19. Тогда на безвозмездной основе Роспотребнадзор передал Узбекистану тест-системы для проведения 140 000 исследований на новый коронавирус, поставил мобильную лабораторию экспресс-диагностики и мобильную клинику. Особо отмечена помощь, оказанная на практике в ходе визита в Узбекистан в августе-сентябре 2020 года представителей ведущих научных институтов Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор продолжит развивать сотрудничество с Республикой Узбекистан в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия