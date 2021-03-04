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  4 марта 2021
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Вузы Узбекистана и Белоруссии подписали 10 документов о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) -  Во время визита белорусской правительственной делегации в Ташкент вузы Беларуси и Узбекистана подписали 10 документов о сотрудничестве. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Планируется, что 4 и 5 марта пройдут встречи белорусской делегации с министрами дошкольного образования и народного образования, гости посетят высшие и средние учреждения образования страны. Уже согласован план совместных действий между белорусским и узбекским ведомствами на 2021–2025 гг. Его подпишут по итогам визита.

Между учреждениями образования и научными организациями Беларуси и Узбекистана заключено уже около 200 прямых договоров. Успешно функционируют совместные факультеты, реализуются белорусско-узбекские образовательные программы, в том числе с выдачей двух дипломов.

Кроме того, в Ташкенте открыт совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций. Также идет проработка вопроса о создании Узбекско-белорусского университета материаловедения.

В 2020/2021 учебном году образовательные учреждения Беларуси приняли около 2 тыс. узбекских студентов. Экспорт образовательных услуг в Узбекистан в минувшем году вырос почти на 13,8 % к уровню 2019 г. и составил 1,7 млн долларов.

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