В Германии карантин продлили до 28 марта

CentralAsia (CA) - Карантинные меры в Германии продлили до 28 марта. Такое решение приняли 3 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции. Об этом сообщает Euronews.



По последним данным, темпы заражения в стране несколько увеличиваются. В марте могут открыться уличные рестораны, музеи и кинотеатры, но решения остаются за регионами и будут зависеть от темпов заболеваемости.



А власти Италии закрывают школы в регионах «красной зоны», где скорость распространения инфекции наиболее высока. Сейчас в стране ежедневно отмечают по 15 тысяч новых случаев, большинство из которых вызваны британским штаммом.



Во Франции правительство обещает пока не вводить карантинные ограничения в Париже и столичном регионе. Тем не менее, десятки департаментов, включая крупнейшие города, остаются под особым надзором.

