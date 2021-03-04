[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гурбангулы Бердымухамедов наградил почетным званием сына Сердара (видео)

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 3 марта провел заседание Совета безопасности по итогам работы силовых ведомств за прошедшие два месяца 2021 года, передает госинформагентство ТДХ.

Министр обороны Бегенч Гундогдыев отчитался о подготовке к военному параду в честь 30-летия независимости Туркменистана 27 сентября. Отметим, что в этом году парад планируется провести перед новой правительственной трибуной.

Главе МВД Мамметхану Чакыеву президент поручил строго следить за правонарушениями на автодорогах и провести разъяснительные мероприятия о правилах дорожного движения среди пешеходов, особенно школьников.

Вице-премьер по цифровизации, глава Высшей контрольной палаты и член Совбеза Сердар Бердымухамедов отчитался о контроле за госимуществом и о работе по внедрению цифровых систем. Какая работа была проделана, ТДХ не уточняет.

Бердымухамедов объявил о своем решении присвоить всем членам Совета безопасности почетное звание «Türkmenistanyň Watan goragçysy» («Защитник Родины Туркменистана»), в том числе и своему сыну Сердару Бердымухамедову.

Звание было учреждено 16 января 2021 года и присваивается членам Совбеза, «имеющим большие заслуги по защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя, обеспечению законности и правопорядка». Удостоившимся его вручается соответствующий нагрудный знак.

Сердар был назначен на пост вице-премьера и получил место в Совбезе менее месяца назад.


via GIPHY

print
  • В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 32 человек. Всего — 3032
  • В Монголии утверждено положение о «регулирующей песочнице»
  • Президент Узбекистана выступит на саммите Организации экономического сотрудничества


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com