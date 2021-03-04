Гурбангулы Бердымухамедов наградил почетным званием сына Сердара (видео)

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 3 марта провел заседание Совета безопасности по итогам работы силовых ведомств за прошедшие два месяца 2021 года, передает госинформагентство ТДХ.

Министр обороны Бегенч Гундогдыев отчитался о подготовке к военному параду в честь 30-летия независимости Туркменистана 27 сентября. Отметим, что в этом году парад планируется провести перед новой правительственной трибуной.

Главе МВД Мамметхану Чакыеву президент поручил строго следить за правонарушениями на автодорогах и провести разъяснительные мероприятия о правилах дорожного движения среди пешеходов, особенно школьников.

Вице-премьер по цифровизации, глава Высшей контрольной палаты и член Совбеза Сердар Бердымухамедов отчитался о контроле за госимуществом и о работе по внедрению цифровых систем. Какая работа была проделана, ТДХ не уточняет.

Бердымухамедов объявил о своем решении присвоить всем членам Совета безопасности почетное звание «Türkmenistanyň Watan goragçysy» («Защитник Родины Туркменистана»), в том числе и своему сыну Сердару Бердымухамедову.

Звание было учреждено 16 января 2021 года и присваивается членам Совбеза, «имеющим большие заслуги по защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя, обеспечению законности и правопорядка». Удостоившимся его вручается соответствующий нагрудный знак.

Сердар был назначен на пост вице-премьера и получил место в Совбезе менее месяца назад.

via GIPHY