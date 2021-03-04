Названы самые привлекательные страны для трудовых мигрантов

CentralAsia (CA) - По результатам совместного исследования BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального», в 2020 году Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов.

Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соответственно. Респонденты из почти всех стран-участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.



«Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США. Согласно данным нового исследования, пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу», - цитирует авторов исследования РИА Новости.



Также в топ-10 стран, привлекательных, по мнению респондентов для переезда, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.