«Google» зарегистрировалась в качестве налогоплательщика в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Корпорация «Google» зарегистрировалась в Налоговом комитете Таджикистана в качестве плательщика налога на электронные услуги, которые оказывают иностранные компании. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Налоговый комитет при правительстве РТ.



Закон, согласно которому иностранные лица, оказывающие электронные услуги, должны платить НДС в бюджет Республики Таджикистан, принят 17 декабря 2020 года. Его действие распространяется на зарубежные сервисы, которые продают цифровой контент физическим лицам Республики Таджикистан.



По закону иностранные компании обязаны зарегистрироваться в налоговых органах не позднее 20 календарных дней со дня начала оказания электронных услуг. В последующем декларация НДС подается в налоговые органы через личный кабинет налогоплательщика, который доступен на английском языке.



Налоговый комитет отмечает также, что помимо таких крупных компаний, как «Google» и «Facebook», уже зарегистрированы такие иностранные субъекты, как «Doodle inc», «Novatech IT ltd» и «Xsolla».

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