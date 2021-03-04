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  4 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 3 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80035 (+29).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Хорезмской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкент (24).

Всего выздоровели 78 587 (+38) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 826 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 146 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

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