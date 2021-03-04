В Узбекистане за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса
- Узбекистан, общество
- 11:39, 04 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 3 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80035 (+29).
По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Хорезмской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкент (24).
Всего выздоровели 78 587 (+38) человек, показатель выздоровления составил 98%.
Из 826 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 146 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.