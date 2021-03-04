Туркменистан примет председательство в ОЭС

CentralAsia (TM) - Туркменистаном подготовлена Концепция председательства в Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) – об этом в ходе правительственного заседания сообщил Лидеру туркменской нации вице-премьер и глава туркменского МИД Рашид Мередов. 14-е заседание Организации состоится 4 марта 2021 посредством прямой видеосвязи.

В 2021 к Туркменистану от дружественной Турции перейдет председательствование в ОЭС. Об этом на прошедшей неделе письменно уведомил своего туркменского коллегу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И чтобы миссия была выполнена успешно, правительством разработан проект Концепции, включающий в себя ряд важных направлений.

Среди них – активизация деятельности государств-участников ОЭС в секторе инвестиций, формирование новых свободных экономических зон и коридоров, в числе которых – торговля, транспорт, энергетика, логистика. Особое внимание при этом планируется уделить обеспечению стабильных транспортировок грузов в случае ЧП, наращивание партнерских взаимоотношений в сфере стабильной энергетики.

В качестве главных задач также названы полномерная поддержка и способствование взаимосотрудничеству между государствами-участниками ОЭС в культурно-гуманитарном направлении, наращивание взаимодействия в агропромышленной сфере с целью обеспечения продовольственной безопасности, интенсификация научных исследований, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В числе приоритетных направлений партнерства в рамках ОЭС Концепцией также обозначена реализация мероприятий, нацеленных на содействие укрепления социально-экономической обстановки в Афганистане.

С целью решения поставленных задач Туркменистан намеревается осуществлять соответствующую деятельность. Так, в марте 2021 предложено организовать посещение страны Генсеком ОЭС, во время которого будет также рассмотрен вопрос о проведении в туркменской столице 15-го заседания Организации, которое должно совпасть с Днем ОЭС.

По итогам заслушанного отчета туркменский лидер отметил результативный характер сотрудничества с ОЭС, в состав которой Туркменистан входит с 1992.