Во время разгона акций протеста в Мьянме за один день погибли 38 человек

CentralAsia (CA) - В ходе силового разгона акций протеста в Мьянме в среду погибли 38 человек. Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила спецпосланник Генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер. По ее словам, среда стала для этой страны самым «кровавым днем» за последний месяц, с тех пор как военные захватили власть в стране.



Как пишет Центр новостей ООН, в целом за это время в результате действий сил безопасности Мьянмы погибло более 50 человек.



1 февраля армия Мьянмы задержала государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других лидеров, обвинив их в «фальсификации выборов», прошедших в ноябре 2020 года. Военный комендант Мин Аунг Хлаинг объявил о введении чрезвычайного положения на один год – на период до новых выборов.



С момента захвата власти по всей Мьянме продолжаются акции протеста, для разгона которых, согласно поступающим сообщениям, национальные силы безопасности применяют, в том числе, оружие.

