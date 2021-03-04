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  4 марта 2021
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В Швеции мужчина напал с ножом на прохожих и ранил 8 человек

CentralAsia (CA) -  Восемь жителей города Ветланда, расположенного в южной Швеции, получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного.

Как сообщает телеканал Euronews, злоумышленник был задержан. Полиция возбудила дело о покушении на убийство и проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего. Сам он находится в больнице, так как получил ранение при задержании.

Восемь пострадавших получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.

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