В Швеции мужчина напал с ножом на прохожих и ранил 8 человек

CentralAsia (CA) - Восемь жителей города Ветланда, расположенного в южной Швеции, получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного.



Как сообщает телеканал Euronews, злоумышленник был задержан. Полиция возбудила дело о покушении на убийство и проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего. Сам он находится в больнице, так как получил ранение при задержании.



Восемь пострадавших получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.

