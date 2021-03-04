В Швеции мужчина напал с ножом на прохожих и ранил 8 человек
- Азия и мир, происшествия
- 13:27, 04 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Восемь жителей города Ветланда, расположенного в южной Швеции, получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного.
Как сообщает телеканал Euronews, злоумышленник был задержан. Полиция возбудила дело о покушении на убийство и проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего. Сам он находится в больнице, так как получил ранение при задержании.
Восемь пострадавших получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.