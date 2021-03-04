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  4 марта 2021
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В России 16-летний подросток зарубил топором родителей и сестренку

CentralAsia (CA) -  В Екатеринбурге задержали 16-летнего школьника, который зарубил топором всю свою семью – маму, папу и 12-летнюю сестрёнку. Раны были настолько серьезные, что понадобилась экспертиза для установления личности жертв.

Тела семьи были найдены 1 марта в частном доме посёлка Октябрьский Пермского края. 42-летнюю мать Гулю Горбунову и 12-летнюю дочку опознали сразу.

Сначала предполагали, что преступление совершил отец, зарубивший топором жену и детей. Но потом оказалось, что он был среди трупов: из-за того, что лицо было сильно изуродовано, его не смогли опознать. Тогда полицейские по подозрению в убийстве стали искать 16-летнего подростка.

Сейчас, по данным российских СМИ, парня поймали, и на допросе он во всем признался. Рассказал, что не хотел идти в школу, а мать заставляла. Это и стало для него последней каплей. Сначала подросток зарубил мать, затем сестренку, а потом дождался с работы отца. После этого он сбежал.


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