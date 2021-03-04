Ученые рассказали, какие люди легче переносят период пандемии

CentralAsia (CA) - Итальянские ученые из Университета Фиренце назвали, какой тип людей легче переносит период пандемии коронавируса.



По их мнению период пандемии легче переносят дерзкие, безрассудные и наглые люди, пишет РИА Новости.

Авторы указывают, что социальная изоляция из-за COVID-19 может привести к серьезным психологическим последствиям, в том числе усилению стресса или снижению эмоционального благополучия. Исследователи провели опрос с 10 марта по 2 июня 2020 года. Окончательная выборка состояла из 619 человек, средний возраст которых составлял 31,3 года.



Психопатия, как указывается в статье, характеризуется бессердечностью и недостатком сочувствия, социальным доминированием и манипулятивностью, а также импульсивностью и стремлением к острым ощущениям. Согласно результатам исследования, безрассудные и наглые люди, а также те, кто имеет другие «темные» черты характера лучше пережили ограничительные меры и имели более низкий уровень стресса. Уровень благополучия людей с перепадами настроения и неустойчивой психикой, как указывается, был ниже.