В Узбекистане после жалоб пассажиров объявили тендер на организацию экспресс-тестирования в аэропортах

CentralAsia (UZ) - В связи с большим количеством жалоб на антиген экспресс-тестирование на коронавирус в пунктах пропуска через границу Узбекистана Республиканская Специальная комиссия вместе с соответствующими ведомствами поручила принять меры по повторному привлечению лабораторий на конкурсной основе для организации быстрого и качественного тестирования на антиген коронавируса лиц, въезжающих в Республику.



Кроме того, предполагается организовать деятельность лабораторий в пунктах пропуска на основе открытого конкурса, обеспечить наличие не менее 2 лабораторий в пунктах пропуска с числом посетителей более пятисот человек, а также низкую и качественную стоимость услуг.

Для организации услуг антиген экспресс-тестирования на коронавирус на основе открытого конкурса совместно с Антимонопольным комитетом, Министерством транспорта и АО «Uzbekistan airports» разработагы новые тендерные документы. АО «Uzbekistan airports» объявили новые тендеры.

Ранее стоимость экспресс-тестирования на коронавирус в аэропорту составляла 145000 сум (около 14 долларов).