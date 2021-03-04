«Союзмультфильм» планирует запустить детский телеканал

CentralAsia (CA) - Киностудия «Союзмультфильм» договаривается о запуске неэфирного детского канала, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке телевидения.



В качестве одной из возможных схем рассматривается запуск нового проекта на базе уже существующего телеканала «Мультиландия». В «Союзмультфильме» подтвердили информацию о переговорах с потенциальным партнером, но подчеркнули, что также рассматривают и других претендентов.



Для запуска неэфирного телеканала «Союзмультфильму» нужно получить лицензию Роскомнадзора. На сайте регулятора указано, что у киностудии есть лицензия СМИ на телеканал «Союзмультфильм ТВ», которую она получила в 2016 году.



В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили, что пока документы о получении вещательной лицензии неэфирного телеканала не подавались. Но лицензия на «Союзмультфильм ТВ» также позволяет киностудии использовать ее для работы телеканала.



По оценке Mediascope, по размеру аудитории «Мультиландия» входит в десятку самых крупных детских телеканалов, уступая в том числе «Карусели», «Мульту», Disney, Nickelodeon, Cartoon Network. В то же время он превосходит по аудитории, например, канал 2х2.

