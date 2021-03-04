Узбекистан занял 108-е место в Индексе экономической свободы

CentralAsia (UZ) - Heritage Foundation в партнерстве с Wall Street Journal опубликовали ежегодный отчет – «Индекс экономической свободы – 2021”. Отчет основан на базе данных за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года.

В отчете Узбекистан занял 108 место из 186 стран. Уровень экономической свободы в стране составил 58,3 балла из 100. По сравнению с прошлым годом общий показатель вырос на 1,1 балла «в первую очередь из-за повышения эффективности судебной системы».

Согласно отчёту, в результате проводимых в стране реформ в Узбекистане зафиксированы положительные изменения по 7 из 12 показателей, при этом имеет место снижение по 3 показателям и отсутствие изменений по 2 из них.

Среди 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона Узбекистан находится на 21-м месте с общим баллом ниже среднего показателя по региону (60,2) и миру (61,6).

«В этом году узбекская экономика оставалась преимущественно несвободной. В 2020 году правительство объявило о новой стратегии развития, которая включает реформирование госинститутов, обеспечение верховенства закона, реформирование судебной системы, укрепление банковского и финансового секторов и другие улучшения, такие как сокращение госрегулирования и обеспечение прав собственности для привлечения инвестиций. Если она окажется успешной, Узбекистан однажды сможет пополнить ряды умеренно свободных экономик», — отмечают эксперты.

Из стран Центральной Азии Казахстан расположился на 34-м месте и относится к преимущественно свободным экономикам. Кыргызстан занимает 78-е место (умеренно свободная экономика), Таджикистан — 134-е (преимущественно несвободная экономика) и Туркменистан — 167-е (репрессивная экономика).

В тройку лидеров международного рейтинга входят Сингапур (89,7 балла), Новая Зеландия (83,9 балла) и Австралия (82,4 балла) рейтинга, а замыкают рейтинг Куба (28,1 балла), Венесуэла (24,7 балла) и Северная Корея (5,2 балла).