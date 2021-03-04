Как ДНК китов и дельфинов может противостоять раку?

CentralAsia (CA) - Киты, дельфины и морские свиньи гораздо лучше борются с раком, чем человек, пишет журнал New Scientist.



Так, почему организм китообразных так хорошо защищен от рака, несмотря на внушительные размеры тела?



Китообразные — самые долгоживущие млекопитающие, некоторые из них доживают до 200 лет. Почему это возможно, учитывая, что их тело содержит гораздо больше клеток, чем человек?



«Если тело содержит больше клеток, это означает, что риск того, что одна из них может стать злокачественной, увеличивается», - говорит Даниэла Техада-Мартинес из Австралийского университета Чили. «Итак, если у вас большой объем тела или живете долго, у вас есть тысячи и миллионы клеток, которые могут стать злокачественными», - добавила она.



У китообразных гораздо низкий уровень заболеваемости раком, чем у большинства других млекопитающих, включая человека. Эта наблюдение известно как парадокс Пето.



«Есть шутка, что киты должны рождаться с раком и даже не иметь возможности существовать, потому что они слишком большие», - говорит Винсент Линч из Университета в Буффало, штат Нью-Йорк.



Даниэла Техада-Мартинес и ее коллеги изучили роль естественного отбора в эволюции 1077 генов-супрессоров опухолей (TSG- Tumor suppressor gene) у китообразных. В целом они сравнили эволюцию генов у 15 видов млекопитающих, включая 7 видов китообразных.



Был обнаружен ген-регулятор CXCR2, отвечающий за повреждения ДНК, распространение опухолей и ответ иммунной системы. Команда также обнаружила, что скорость оборота прирост и потеря генов TSG была почти в 2,4 раза выше у китообразных по сравнению с другими млекопитающими.



«Мы не собираемся извлекать китовые гены и внедрять их в людей, чтобы создать устойчивость к раку», - говорит Винсент Линч. «Но если мы сможем найти гены, подавляющие опухоли у других животных, и выясним их принцип работы, то станет возможным создание лекарства для лечения человека».

