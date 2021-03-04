Число случаев коронавируса в России приблизилось к 4,3 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1409 (12,4%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 290 135 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 112,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 343 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 545 920 человек.