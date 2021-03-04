В России за сутки от коронавируса умерли 475 человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 475 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти было зафиксировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 48.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 87 823 человека. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявлен почти у 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 545 920 пациентов.

