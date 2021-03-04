Из-за пандемии в мире 168 млн детей целый год не посещали школы

CentralAsia (CA) - Из-за COVID-19 примерно 168 миллионов детей во всем мире целый год не могли посещать школы. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



Его авторы отмечают, что в течение года после вспышки пандемии школы были закрыты полностью для 168 миллионов детей. Примерно 214 миллионов детей – или каждый седьмой ребенок в мире – пропустили более трех четвертей очного обучения.



Как заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, человечество не может позволить себе еще один год без полноценного очного обучения детей.



В Детском фонде подчеркнули, что закрытие школ оборачивается тяжелыми последствиями для всех. Эксперты опасаются, что наиболее уязвимые дети и те, кто не имеет доступа к дистанционному обучению, могут вообще никогда не вернуться в школу и либо будут заниматься тяжелым трудом, либо вступят в ранний брак.



Согласно последним данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день более 888 миллионов детей во всем мире все еще сталкиваются с перебоями в работе системы образования из-за полного или частичного закрытия школ.