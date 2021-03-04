Ученые установили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19

CentralAsia (CA) - Несмотря на разрушительные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, не все люди одинаково восприимчивы к заражению вирусом, заявили ученые из больницы Brigham and Women's в Бостоне.



По результатам из исследования, люди со второй группой крови больше подвержены риску заболевания новой коронавирусной инфекцией.



Это связано с взаимодействием коронавируса SARS-CoV-2 с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого авторы выявили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Белковый комплекс RBD помогает вирусу прикрепиться к клеткам-хозяевам, и сила этой связки определяет степень легкости заболевания, пишут «Известия».



Исследование показало, что RBD чаще образует связку с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови. Именно через респираторные клетки осуществляется газообмен .



Авторы исследования указали, что на основании полученных данных невозможно однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как на тяжесть заболевания оказывают влияние и другие факторы.

