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  4 марта 2021
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В столице Турции открыли памятник в честь Мухаммада аль-Хорезми

CentralAsia (UZ) -  По инициативе посольства Узбекистана в Анкаре Международная организация турецкой культуры - ТЮРКСОЙ и муниципалитет Анкары провели 3 марта церемонию открытия памятника Мухаммаду аль-Хорезми в Анкаре.

Как сообщает информагентство "Дунё", мероприятие с участием узбекских дипломатов, представителей ТЮРКСОЙ, турецких депутатов и местных властей прошло в рамках международной программы «Хива - культурная столица тюркского мира».

Памятник установлен в одном из известных парков Анкары, в районе Кечиорен - «Липовая долина». Этот сквер был реконструирован в 2016 году и превращен в парк вокруг искусственного канала протяженностью 4,5 км. В саду также есть мечеть, специальные детские площадки. Здесь работает также кафе «Фергана», созданное мэрией Анкары при поддержке посольства Узбекистана в Турции и членами узбекской диаспоры.

В Анкаре есть уже три улицы с названием «Узбекистан», 12 - «Ташкент», 11 - «Бухара и 8 - «Самарканд»».

После официального открытия памятника Мухаммаду аль-Хорезми турецкой столице состоялась выставка узбекских национальных костюмов и показ фильма «Мендирман Джалолиддин» («Я - Джалолиддин»).

В декабре прошлого года сообщалось, что памятник Хорезми был установлен в столице Испании Мадриде.

Термин «алгебра» появился в названии работы всемирно известного ученого Мухаммада Хорезми, родившегося в Хиве в VIII веке, «Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр валь-мукабала» («Книга о восполнении и противопоставлении»). Брошюра была переведена на латынь еще в XII веке и распространилась по Европе под названием Algorithmi. В настоящее время слово «алгоритм» - одно из наиболее широко используемых в ИТ-индустрии.

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