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  4 марта 2021
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В России спустя 17 лет на свободу вышел скопинский маньяк, продержавший и насиловавший своих жертв в подвале почти 4 года
Виктора Мохова задержали в 2004 году
Виктора Мохова задержали в 2004 году

CentralAsia (CA) -  Вчера, 3 марта из тюрьмы был освобожден житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк».

Как пишет РИА Новости, после освобождения Мохов должен был вернуться в Скопин, однако он поехал в Москву — его пригласили на ток-шоу.

Отмечается, что тем самым, он нарушил условия административного надзора.

«Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», - заявил адвокат Игорь Ким, пояснив, что при освобождении скопинский маньяк получил предписание прибыть к месту жительства к определенному сроку.

Он добавил, что участие бывшего заключенного в ток-шоу тоже считается нарушением.

Мохов отбывал в колонии 17-летний срок за похищение двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в Скопине в 2000 году и почти четыре года держал в подвале: морил голодом, оставлял без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал слезоточивый газ. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. В 2004 году девушкам случайно удалось передать на волю записку, и тогда их освободили.

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