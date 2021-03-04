В России спустя 17 лет на свободу вышел скопинский маньяк, продержавший и насиловавший своих жертв в подвале почти 4 года

Виктора Мохова задержали в 2004 году

CentralAsia (CA) - Вчера, 3 марта из тюрьмы был освобожден житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк».



Как пишет РИА Новости, после освобождения Мохов должен был вернуться в Скопин, однако он поехал в Москву — его пригласили на ток-шоу.



Отмечается, что тем самым, он нарушил условия административного надзора.



«Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», - заявил адвокат Игорь Ким, пояснив, что при освобождении скопинский маньяк получил предписание прибыть к месту жительства к определенному сроку.

Он добавил, что участие бывшего заключенного в ток-шоу тоже считается нарушением.



Мохов отбывал в колонии 17-летний срок за похищение двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в Скопине в 2000 году и почти четыре года держал в подвале: морил голодом, оставлял без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал слезоточивый газ. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. В 2004 году девушкам случайно удалось передать на волю записку, и тогда их освободили.