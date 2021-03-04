В Узбекистане для ННО разрешили получать больше финансовой поддержки из-за рубежа

CentralAsia (UZ) - С 1 марта общая сумма денежных средств и имущества, получаемых за один календарный год негосударственными некоммерческими организациями от иностранных источников, с уведомлением регистрирующего органа увеличивается с 20 до 100 базовых расчётных величин (БРВ).

По сообщению Минюста, данная норма закреплена в постановлении президента «О дополнительных мерах по государственной поддержке негосударственных некоммерческих организаций, обеспечению свободы их деятельности, защиты прав и законных интересов», подписанным 3 марта.

Согласно документу, срок перерегистрации негосударственной некоммерческой организации, а также государственной регистрации ее символики сокращается с 1 месяца до 15 дней.

При государственной регистрации (перерегистрацию) символик общественных объединений лиц с инвалидностью, ветеранов, пожилых граждан, женщин, детей государственная пошлина взиматься не будет.

Кроме того, Общественному фонду по поддержке негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана будут выделены государственная субсидия для финансирования программ и проектов, направленных на развитие отечественных ННО.

"В 2021 году для содержания общественных фондов по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента, а также осуществления ими основных направлений деятельности будут направлены средства в размере не менее 1,1 миллиарда сумов (около 105 тысяч долларов США)", - отмечается в постановлении.