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  4 марта 2021
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В Узбекистан в прошлом году из-за рубежа доставили более 1600 тел мигрантов

CentralAsia (UZ) -  В 2020 году из-за границы в Узбекистан были вывезены 1629 тел трудовых мигрантов, погибших за рубежом. Об этом сообщил директор Республиканского центра патологической анатомии Раджаббой Исроилов.

Как сообщается, эта цифра вошла в статистику смертей в Узбекистане в 2020 году. Однако эти данные не входят в статистику смертей от COVID-19.

По данным отдела по связям с общественностью Минздрава, число смертей от коронавирусной инфекции в Узбекистане на сегодняшний день составляет 622, что подтвердилось после специального лабораторного и патологического исследования.

В заявлении министерства отметили, что количество пациентов, инфицированных коронавирусом, а также количество смертей от этой инфекции в стране не скрываются.

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