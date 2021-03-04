В Узбекистан в прошлом году из-за рубежа доставили более 1600 тел мигрантов

CentralAsia (UZ) - В 2020 году из-за границы в Узбекистан были вывезены 1629 тел трудовых мигрантов, погибших за рубежом. Об этом сообщил директор Республиканского центра патологической анатомии Раджаббой Исроилов.

Как сообщается, эта цифра вошла в статистику смертей в Узбекистане в 2020 году. Однако эти данные не входят в статистику смертей от COVID-19.

По данным отдела по связям с общественностью Минздрава, число смертей от коронавирусной инфекции в Узбекистане на сегодняшний день составляет 622, что подтвердилось после специального лабораторного и патологического исследования.

В заявлении министерства отметили, что количество пациентов, инфицированных коронавирусом, а также количество смертей от этой инфекции в стране не скрываются.