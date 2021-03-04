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  4 марта 2021
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Глава МИД Турции посетит Узбекистан на этой неделе

CentralAsia (UZ) -  6-9 марта 2021 года Узбекистан посетит делегация Турецкой Республики во главе с Министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщает МИД.

Турецкая делегация примет участие во втором заседании Группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Турции.

В программе визита также предусматривается посещение городов Хивы и Бухары, участие в церемонии открытия Генерального консульства Турции в г.Самарканде, встречи и переговоры в других республиканских министерствах и ведомствах.

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