Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп успешно перенес процедуру на сердце
- Азия и мир, общество
- 16:36, 04 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский успешно перенес процедуру в связи с выявленной у него кардиологической проблемой. Принц Филипп проведет в клинике еще несколько дней, пишет ВВС.
Герцог Эдинбургский был госпитализирован 16 февраля в больницу короля Эдварда VII в связи с инфекцией. Там он провел почти две недели. Букингемский дворец подчеркивал, что госпитализация супруга королевы не связана с коронавирусом.
В начале января принц Филипп и королева Елизавета II, которой 94 года, прошли вакцинацию от коронавируса.