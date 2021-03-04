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  4 марта 2021
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Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп успешно перенес процедуру на сердце

CentralAsia (CA) -  Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский успешно перенес процедуру в связи с выявленной у него кардиологической проблемой. Принц Филипп проведет в клинике еще несколько дней, пишет ВВС.

Герцог Эдинбургский был госпитализирован 16 февраля в больницу короля Эдварда VII в связи с инфекцией. Там он провел почти две недели. Букингемский дворец подчеркивал, что госпитализация супруга королевы не связана с коронавирусом.

В начале января принц Филипп и королева Елизавета II, которой 94 года, прошли вакцинацию от коронавируса.

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