В США за сутки коронавирус выявлен у более 64 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки число зараженных коронавирусом в США увеличилось на 64 682 человека, скончались — 2360. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в США за все время достигло 28 760 954 человек, из них скончались 518 453 пациента.



В мире США лидируют по числу зараженных и скончавшихся от коронавируса. На втором месте по количеству заболевших стоит Индия — 11,1 млн, затем Бразилия — 10,7 млн.