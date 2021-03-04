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  4 марта 2021
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В США за сутки коронавирус выявлен у более 64 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки число зараженных коронавирусом в США увеличилось на 64 682 человека, скончались — 2360. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в США за все время достигло 28 760 954 человек, из них скончались 518 453 пациента.

В мире США лидируют по числу зараженных и скончавшихся от коронавируса. На втором месте по количеству заболевших стоит Индия — 11,1 млн, затем Бразилия — 10,7 млн.

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