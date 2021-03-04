Украина пригласила Узбекистан на саммит «Крымской платформы», - СМИ

CentralAsia (UZ) - Украина пригласила Узбекистан на саммит "Крымской платформы", сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.



Сообщается, что в среду, 3 марта, состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Республики Узбекистан на Украине Алишером Курмановым.

"Эмине Джапарова подтвердила, что Украина будет приветствовать участие президента Республики Узбекистан в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости и в мероприятиях в рамках саммита инаугурации "Крымской платформы", - цитирует издание МИД.

Собеседники также отметили стремление Украины и Узбекистана к активизации двустороннего диалога по широкому спектру вопросов, в частности, в сферах торговли, взаимодействия в рамках международных организаций, культурно-гуманитарного сотрудничества.



Первый заместитель министра привлекла внимание к намерениям Украины получить статус наблюдателя в Тюркском совете как объединительной организации тюркского мира (члены - Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан).

"Получение статуса наблюдателя предоставит не только дополнительные возможности развивать отношения с государствами-членами совета, но и позволит продемонстрировать особые связи Украины с тюркским миром", - цитирует Джапарову издание.