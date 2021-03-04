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  4 марта 2021
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Россия разрешила ввоз помидоров с шести предприятий Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Россельхознадзор с 3 марта текущего года разрешает ввоз в Россию томатов с 6 узбекских предприятий, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также по результатам лабораторных исследований на предмет отсутствия вируса коричневой морщинистости плодов томата в указанной продукции шести компаний из Кашкадарьи и Навои.

Ранее, ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областях Республики Узбекистан в Россию был запрещен 4 декабря и 11 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.

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