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  4 марта 2021
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Людей с ожирением призвали включить в группу риска по коронавирусу
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Всемирная федерация по борьбе с ожирением призвала включить людей, страдающих от избыточного веса в группу риска, приоритетную для вакцинации против коронавируса.

Федерация опубликовала отчёт, вывод которого гласит: уровень смертности от COVID-19 значительно выше в странах, где больше половины взрослого населения имеет изыточный вес.

В пример приводятся Великобритания, США и Италия.

«Необходимо, чтобы правительства стран серьёзнее отнеслись к этой проблеме. Чтобы власти приняли план Федерации по борьбе с ожирением и начали признавать этот недуг как болезнь, которой необходимы диагностика, профилактика, лечение с примененеим системного подхода. Пандемия показала, насколько актуальна эта проблема во всем мире», - сказала Оливия Барата Кавальканти, директор департамента "Наука и программы" Всемирной федерации по борьбе с ожирением.

В Федерации напомнили, что тучные, полные люди больше подвержены тяжёлым формам коронавирусной инфекции, они чаще нуждаются в госпитализации. Специалисты подсчитали, что недостаточная физическая активность у населения стран в связи с карантином будет стоить 6-7 триллионов долларов экономических потерь.

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