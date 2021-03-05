Монголия умеренно свободна с точки зрения экономики в рейтинге Heritage Foundation

CentralAsia (MNG) - Монголия занимает 86-е место из 178 стран в рейтинге экономической свободы на 2021 год от Heritage Foundation и классифицируется как «умеренно свободная».

Индекс экономической свободы — показатель, ежегодно рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран мира. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года. В 2016 году в рейтинге представлены 170 стран, однако количественные показатели получили только 166. Четырём государствам — Афганистану, Ираку, Лихтенштейну и Ливии — аналитики не смогли присвоить цифровых показателей из-за отсутствия достоверной статистической информации. Первое место в рейтинге традиционно занимает Сингапур второй год подряд.

Монголия набрала 62,4 балла, а ее общий балл увеличился на 6,5 балла, в основном из-за улучшения финансового состояния. Монголия также занимает 14-е место среди 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а ее общая оценка выше средних региональных и мировых показателей.

Экономика Монголии вернулась в категорию умеренно свободных в этом году впервые с 2013 года.

Эксперты Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.

Индексы экономической свободы:

1. Свобода бизнеса;

2. Свобода торговли;

3. Налоговая свобода;

4. Свобода от правительства;

5. Денежная свобода;

6. Свобода инвестиций;

7. Финансовая свобода;

8. Защита прав собственности;

9. Свобода от коррупции;

10.Свобода трудовых отношений.

Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, поэтому итоговый индекс представляет собой среднее арифметическое из показателей. По мнению авторов индекса, экономическое развитие страны прямо связано с динамикой этого индекса.

Все страны по этому индексу делятся на следующие группы:

свободные — с показателем 80−100;

в основном свободные — с показателем 70−79,9;

умеренно свободные — с показателем 60−69,9;

в основном несвободные — с показателем 50−59,9;

деспотичные — с показателем 0−49,9.

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