Монголия умеренно свободна с точки зрения экономики в рейтинге Heritage Foundation

CentralAsia (MNG) - Монголия занимает 86-е место из 178 стран в рейтинге экономической свободы на 2021 год от Heritage Foundation и классифицируется как «умеренно свободная».
Индекс экономической свободы — показатель, ежегодно рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран мира. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года. В 2016 году в рейтинге представлены 170 стран, однако количественные показатели получили только 166. Четырём государствам — Афганистану, Ираку, Лихтенштейну и Ливии — аналитики не смогли присвоить цифровых показателей из-за отсутствия достоверной статистической информации. Первое место в рейтинге традиционно занимает Сингапур второй год подряд.
Монголия набрала 62,4 балла, а ее общий балл увеличился на 6,5 балла, в основном из-за улучшения финансового состояния. Монголия также занимает 14-е место среди 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а ее общая оценка выше средних региональных и мировых показателей.
Экономика Монголии вернулась в категорию умеренно свободных в этом году впервые с 2013 года.
Эксперты Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.
Индексы экономической свободы:
1. Свобода бизнеса;
2. Свобода торговли;
3. Налоговая свобода;
4. Свобода от правительства;
5. Денежная свобода;
6. Свобода инвестиций;
7. Финансовая свобода;
8. Защита прав собственности;
9. Свобода от коррупции;
10.Свобода трудовых отношений.
Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, поэтому итоговый индекс представляет собой среднее арифметическое из показателей. По мнению авторов индекса, экономическое развитие страны прямо связано с динамикой этого индекса.
Все страны по этому индексу делятся на следующие группы:
- свободные — с показателем 80−100;
- в основном свободные — с показателем 70−79,9;
- умеренно свободные — с показателем 60−69,9;
- в основном несвободные — с показателем 50−59,9;
- деспотичные — с показателем 0−49,9.