Гендиректор Turquoise Hill уходит из-за напряженности с Rio Tinto из-за финансирования медного рудника в Монголии

CentralAsia (MNG) - Turquoise Hill Resources Ltd. заявил, что был вынужден сменить генерального директора после того, как контролирующий акционер Rio Tinto Group предупредил, что не поддержит его переизбрание на фоне спора по поводу финансирования медного рудника в Монголии.

Вторая по величине горнодобывающая компания в мире владеет 51% Turquoise Hill, которая, в свою очередь, владеет двумя третями доли в гигантском проекте Оюу-Толгой, который играет ключевую роль в планах роста Rio Tinto. Тем не менее, эти двое расходятся во мнениях по поводу того, как финансировать продолжающееся расширение проекта.

Turquoise Hill заявила в четверг, что главный исполнительный директор Ульф Куэллманн ушел в отставку после того, как Rio Tinto сообщила совету директоров, что не будет голосовать за его переизбрание. Канадская компания вернула бывшего исполнительного директора Стива Тибо на должность временного генерального директора, поскольку совет директоров ищет постоянную замену.

Оюу-Толгой — это флагманский проект роста Rio, но по мере роста затрат он становится все более головной болью для компании. Rio заявила, что не позволит Turquoise Hill взять дополнительный долг на сумму более 500 миллионов долларов, посоветовав компании привлечь дополнительные средства посредством предложения прав. В ответ Turquoise Hill начала арбитражное разбирательство против своей материнской компании.

Rio также столкнулась с проблемами в Монголии, где правительство пытается изменить структуру, лежащую в основе этого гигантского проекта.

«Rio Tinto поддерживает восстановление руководства в Turquoise Hill и привержена совместной и активной работе как с Turquoise Hill, так и с правительством Монголии, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта Оюу-Толгой», - говорится в заявлении Рио.

Тибо занимал должность финансового директора Turquoise Hill с 2014 по 2017 год, а еще в 2015 году вел переговоры о финансировании между компанией и Rio Tinto. Согласно заявлению, он не участвовал ни в одной из компаний с апреля 2017 года.

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