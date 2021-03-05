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  5 марта 2021
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В Монголии создана рабочая группа по иммунизации COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Распоряжением спикера парламента Монголии Г. Занданшатар была создана рабочая группа, отвечающая за надзор за реализацией закона об иммунизации в рамках Закона о профилактике и борьбе с COVID-19, а также за снижение негативных социально-экономических последствий. влияние и сотрудничество в этой области.

В состав рабочей группы, возглавляемой депутатом Ж.Чинбурэном, входят депутаты С. Одонтуяа, Б. Баттөмөр, М.Оюунчимэг, Ж.Сухбаатар и Б. Жаргалмаа.

4 марта рабочая группа собралась на встречу, на которой обсуждались вопросы, подлежащие дальнейшему рассмотрению.

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