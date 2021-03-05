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  5 марта 2021
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Стратегический план «Монгольская культура — монгольское богатство» будет реализован

CentralAsia (MNG) -  Следующое решение было принято на заседании Кабмина 3 марта.

Кабинет министров постановил утвердить и реализовать стратегический план «Монгольская культура — монгольское богатство», а также улучшить правовую среду и выделить необходимое финансирование в годовой государственный бюджет.

Министерство культуры разработало проект с целью развития культурного творческого производства путем поддержки одаренных талантов законодательством, финансами, инфраструктурой и технологиями и создания условий для признания монголов и их произведений искусства на мировом уровне.

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