Freedom house внес Монголию в список «свободных» стран по соблюдению прав и гражданских свобод

CentralAsia (MNG) - Свобода в мире 2021 год ознаменовал собой 15-й год подряд снижения глобальной свободы. Число стран, в которых наблюдалось ухудшение, превысило количество стран, в которых наблюдалось улучшение, с наибольшим отрывом, зарегистрированным с момента начала отрицательной тенденции в 2006 году. Вот почему отчет этого года называется «Democracy under Siege» - («Демократия в осаде»).

Монголия была классифицирована как «свободная страна» с 36 баллами из 40 за политические права, 48 из 60 за гражданские свободы и в общей сложности 84 из 100 баллов. Помимо Монголии, в Азии в эту категорию попадают только Япония, Южная Корея, Тайвань, Израиль и Восточный Тимор.

Среди «несвободных» находятся 48 стран и территорий, в том числе Казахстан (23 балла), Россия (20 балл), Узбекистан (11 баллов), Таджикистан (8 баллов) и Туркменистан (2 балла). Лучший показатель среди стран Центральной Азии у Кыргызстана, который с 28 баллами.

Международная неправительственная организация Freedom House в новом отчете «Freedom in the World 2021» признала Монголию «свободной» и включила в список свободных стран по соблюдению прав и гражданских свобод.

Freedom House проанализировал уровень свободы в 195 странах. 83 из них были оценены как свободные, 63 – частично свободные, а 49 признаны несвободными.

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