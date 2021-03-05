Российский трубопроводный проект через Монголию набирает обороты

CentralAsia (MNG) - Поскольку проект «Северный поток - 2» в Европе теряет обороты, российский газовый гигант «Газпром» зарегистрировал в Монголии компанию под названием «Газопровод Союз Восток» («Gas Pipeline Union East»).

Компания проведет местные полевые работы для предлагаемого газопровода через Монголию — «Сила Сибири 2».

Предлагаемый газопровод направлен на соединение сибирских газовых месторождений с потребителями в северном Китае. Что касается России, она может экспортировать в 1,3 раза больше газа, чем существующая линия «Сила Сибири», и компенсировать потенциальную потерю объемов экспорта по мере перехода Европы на возобновляемые источники энергии.

Для Монголии трубопровод рекламировался как непредвиденная сумма транзитных сборов и возможность использовать газ для сокращения использования угля и загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

Если полевые исследования «Газпрома» дадут положительные результаты в срок, это также будет победой для бывшего премьер-министра Хурэлсуха (который лично продвигал трубопровод) в преддверии июньских президентских выборов.

Неудивительно, что за проектом пристально наблюдают. 19 января, всего за три дня до заявления «Газпрома», президент России Владимир Путин напрямую спросил главу «Газпрома» Алексея Миллера о проделанной работе.

Но остаются вопросы о том, действительно ли «Сила Сибири 2» осуществима, и если да, то выиграет ли от этого Монголия.

Головная боль из-за Синьцзяна делает Монголию более жизнеспособным маршрутом

Первоначально Газпром, как сообщается, сопротивлялся трансмонгольскому маршруту из-за прошлых проблем с переговорами о транзитных сборах в других странах. Он предпочел западный вариант китайской провинции Синьцзян, преимущество которой заключалось в том, что она не входила в Монголию.

Однако западный маршрут встретил сопротивление местных жителей в республике Алтай в России и должен был войти в Китай за тысячи километров от большинства потребителей. Поэтому в начале 2019 года Путин вызвал Миллера в Кремль и сказал ему изучить вариант трансмонголии.

Теперь, похоже, мало сомнений в том, что проект возможен.

На встрече 19 января Миллер сказал президенту Путину, что предварительный анализ «Газпрома» «определенно показывает, что проект осуществим».

Независимый анализ подтверждает это. По данным службы товарной разведки ICIS, более короткий маршрут через Монголию снижает затраты на транспортировку и строительство, что, в свою очередь, снижает отправную точку переговоров о цене с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и делает российский газ конкурентоспособным на китайском рынке.

Но главный вопрос в том, действительно ли Китай хочет покупать газ, который идет транзитом через третью страну.

В настоящее время трубопроводы в Китай идут напрямую из Мьянмы и газозависимых стран Центральной Азии, что дает Пекину экономические рычаги воздействия. Но Монголия будет взимать только транзитные сборы, а не экспортировать газ. Это означает, что Улан-Батор фактически получит рычаги влияния на Пекин — ситуация, которая обычно недопустима для китайского руководства.

Трудно оценить, достаточно ли изменились геополитические расчеты Китая, чтобы допустить трансмонгольские поставки газа. Но есть некоторые индикаторы, которые у него есть.

Во-первых, россияне настроены оптимистично. «Раньше Китай отказывался от монгольского маршрута из опасения попасть в зависимость от страны-транзитера», - сказал IDIC российский эксперт по энергетике Игорь Юшков. «Но теперь Китай считает, что может противостоять любой попытке Монголии шантажировать ее надежным транзитом».

Сам Путин также сказал Миллеру, что маршрут через Монголию пользуется поддержкой правительства Китая.

Во-вторых, строительство четвертого трубопровода Китая из Центральной Азии, похоже, застопорилось, возможно, из-за проблем с безопасностью в провинции Синьцзян. Если опасения Пекина по поводу безопасности в отношении Синьцзяна больше, чем его озабоченность по поводу транзитных споров с Монголией, то Китай может рассматривать «Силу Сибири 2» как наиболее жизнеспособный метод диверсификации своих поставок газа.

Что в этом для Монголии?

Другой вопрос, который обсуждает, заключается в том, действительно ли Монголия получит выгоду от «Силы Сибири 2».

Вероятный сценарий (по мнению IDIC) состоит в том, что «Газпром» будет использовать свой собственный опыт и деньги для строительства монгольского участка линии в обмен на более низкие транзитные сборы. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, полезно взглянуть на другую страну, где находится построенный Россией газопровод, — Польшу.

«Газпром» построил польский участок газопровода Ямал-Европа (который питает потребителей в Германии) с помощью местной дочерней компании и сохранил за собой 48% акций. Тогда «Газпром» рассматривал транзитные сборы как метод возмещения затрат, но Польша хотела получить прибыль.

С тех пор Варшава обнаружила, что у нее мало рычагов для увеличения сборов, учитывая другие маршруты «Газпрома» по дну Балтийского моря и через Украину.

В 2007 году Польша потребовала более высоких сборов; «Газпром» просто отказался платить и приостановил сотрудничество. Контракт на транзит истек в прошлом году, и теперь «Газпром» использует польский маршрут только тогда, когда другие маршруты заполнены.

Беларусь и Украина имели аналогичный опыт: в 2004 году Россия приостановила транзитные потоки в Европу через Беларусь, чтобы вынудить Минск платить более высокие цены; в 2009 году «Газпром» прекратил поставки в Европу через Украину, чтобы получить рычаги воздействия в споре; а в 2010 году Россия сократила поставки в Беларусь на 30 процентов из-за неуплаты долгов.

Монголия может оказаться в аналогичном положении, если «Сила Сибири 2» будет продвигаться вперед. «Газпром» может настаивать на снижении платы за транзит, чтобы покрыть затраты на строительство, а затем использовать рычаги влияния, создаваемые существующей линией «Сила Сибири», которая соединяет газовые месторождения Якутии непосредственно с Китаем, для переговоров против повышения платы за транзит после возмещения этих затрат.

И все же у Монголии есть собственные рычаги воздействия. Являясь самым коротким и наиболее экономичным маршрутом между газовыми месторождениями Ямала и Пекином, он имеет решающее значение для конкурентоспособности российского газа на китайском рынке и, следовательно, для переговорной силы "Газпрома" с CNPC.

Улан-Батор также будет знать, что «Газпром» хочет перебалансировать свой экспорт с запада на восток, что будет трудно сделать без сотрудничества Монголии по проекту «Сила Сибири 2».

Наконец, стоит упомянуть, что Монголия может не получать транзитные сборы в течение десяти и более лет. На переход первой линии «Сила Сибири» от условий договора до первой поставки потребовалось девять лет. Таким образом, даже если текущее технико-экономическое обоснование «Газпрома» в Монголии даст положительные результаты, еще предстоит устранить множество препятствий.

автор: Юэн Левик (Ewen Levick); источник: mongoliaweekly.org

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