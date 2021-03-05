Монголия выполняет обязательства по Национальному плану действий Партнерства открытого правительства

CentralAsia (MNG) - В рамках Партнерства «Открытое правительство», многосторонней и добровольной инициативы, направленной на борьбу с коррупцией за счет повышения прозрачности и участия в государственной службе, Монголия осуществила Национальный план действий-I, II и III.

Члены Партнерства «Открытое правительство» собрались виртуально, чтобы обсудить отчеты о своей работе, и Монголия выполнила свои обязательства по третьему плану действий на 2019-2021 годы с 13 обязательствами и 71 целью с 80-процентным соблюдением.

Для реализации плана действий были созданы рабочая группа и внутренние подсоветы, и было проведено восемь серий встреч в сотрудничестве с представителями гражданского общества.

Несмотря на некоторые проблемы в реализации Национального плана действий III для Монголии, несколько проектов были успешно реализованы, например, усиление контроля за незаконной разведкой полезных ископаемых, создание условий для восстановления земель и улучшение общественного мониторинга и цифровизация государственных услуг для граждан.

Рабочая группа пришла к выводу, что большее количество обязательств было выдвинуто в Национальном плане действий III, который был направлен на комплексное решение проблем.

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