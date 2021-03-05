Министр культуры Монголии Н. Чинбат встретилась с руководителями профильных организаций

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Монголии Номин Чинбат встретилась с руководителями организаций, действующих при министерстве.

В начале встречи она сказала: «Прошло больше месяца с тех пор, как я приступила к работе. В течение этого периода мы определили видение и миссию сектора и разработали Стратегический план Министерства культуры на 2021-2024 годы в соответствии с долгосрочной политикой развития Монголии «Видение-2050» и Планом действий правительства Монголии на 2020-2024 годы.

В плане действий правительства говорится, что оно будет уважать национальную гордость и наследие, развивать творческие культурные индустрии и стать центром глобальной кочевой цивилизации. Акцент делается на вводе культурной продукции в хозяйственный оборот и увеличении ассортимента импортозамещающих культурных продуктов и услуг. Основываясь на монгольском наследии и образе жизни, мы планируем сосредоточиться на представлении и продвижении культурного производственного бизнеса с новыми идеями, лучшими продуктами и услугами во всем мире, а также на поддержке и развитии культурного производства».

Что касается масштабных строительных работ, министр культуры сообщила, что на сегодняшний день ведется строительство Дворянского музея Чингисхана, а в июне этого года начнется строительство Национальной библиотеки, а также строительство Национального художественного театра, детской библиотеки. Театр кукол и Музей естественной истории откроются позже в этом году.

«Я хотела бы подчеркнуть, что наша деятельность и политика будут лицом и имиджем не только Министерства культуры, но и Монголии, поэтому нам необходимо систематически планировать нашу работу, вовремя отчитываться и работать вместе», - сказала глава ведомства.

Затем руководитель Департамента стратегического планирования Министерства культуры Л. Мөнхбат представил план развития сферы культуры на 2021-2024 годы. Результаты данной стратегической цели будут реализованы в 2021–2024 годах со следующими целями:

Политика и перспективы развития культурного сектора будут определены на основе исследований, а правовая среда будет улучшена;

Создать информационную систему по культуре и осуществить цифровой переход;

Создать систему обучения, переподготовки и специализации человеческих ресурсов в этом секторе, разработать и внедрить политику для их поддержки и улучшения социального обеспечения;

Развивать культурную и образовательную деятельность для всех, активизировать просветительскую деятельность и повышать национально-культурный иммунитет;

Защищать культурное наследие и укреплять региональные приоритеты;

Реализовать политику по развитию национального, классического и современного искусства в равной степени и вывести их на национальный и международный уровень конкуренции;

Ввод в эксплуатацию культурных объектов, соответствующих международным стандартам и требованиям, и повышение потенциала местных культурных и художественных организаций;

Продвигать творческое культурное производство и увеличивать его социально-экономическое влияние;

Активизировать региональную и международную культурную политику и мероприятия, а также осуществлять многостороннее сотрудничество.

В ходе встречи соответствующие организации представили свою деятельность, планы и условия будущей работы, обменялись мнениями с министром культуры и получили указания.

источник: Министерство Культуры

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