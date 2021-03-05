На утро 5 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 857 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 134;

- город Нур-Султан - 132;

- Павлодарская область - 78;

- Западно-Казахстанская область - 72;

- Карагандинская область - 61;

- Костанайская область - 59;

- Акмолинская область - 57;

- Алматинская область - 47;

- Атырауская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 37;

- Актюбинская область - 28;

- город Шымкент - 27;

- Жамбылская область - 17;

- Кызылординская область - 13;

- Мангистауская область - 11;

- Туркестанская область - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 216 467 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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