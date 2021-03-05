На утро 5 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 857 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 134;
- город Нур-Султан - 132;
- Павлодарская область - 78;
- Западно-Казахстанская область - 72;
- Карагандинская область - 61;
- Костанайская область - 59;
- Акмолинская область - 57;
- Алматинская область - 47;
- Атырауская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 39;
- Северо-Казахстанская область - 37;
- Актюбинская область - 28;
- город Шымкент - 27;
- Жамбылская область - 17;
- Кызылординская область - 13;
- Мангистауская область - 11;
- Туркестанская область - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 216 467 случаев коронавируса.