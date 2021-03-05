[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 5 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 857 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 134;

- город Нур-Султан - 132;

- Павлодарская область - 78;

- Западно-Казахстанская область - 72;

- Карагандинская область - 61;

- Костанайская область - 59;

- Акмолинская область - 57;

- Алматинская область - 47;

- Атырауская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 37;

- Актюбинская область - 28;

- город Шымкент - 27;

- Жамбылская область - 17;

- Кызылординская область - 13;

- Мангистауская область - 11;

- Туркестанская область - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 216 467 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистан в прошлом году из-за рубежа доставили более 1600 тел мигрантов
  • Министр культуры Монголии Н. Чинбат встретилась с руководителями профильных организаций
  • В Бухаре нуждающимся семьям начнут продавать в кредит контейнерные дома


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com