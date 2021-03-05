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  5 марта 2021
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 200 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 200 440 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 23 711;

- Алматы - 23 629;

- Восточно-Казахстанская область - 20 199;

- Павлодарская область - 17 262;

- Атырауская область - 16 740;

- Карагандинская область - 14 366;

- Акмолинская область - 12 847;

- Северо-Казахстанская область - 12 240;

- Костанайская область - 11 227;

- Западно-Казахстанская область - 10 941;

- Алматинская область - 9990;

- Жамбылская область - 5718;

- Шымкент - 5592;

- Туркестанская область - 4188;

- Актюбинская область - 4120;

- Мангистауская область - 3936;

- Кызылординская область - 3734.

Коронавирус в Казахстане
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