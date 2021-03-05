Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 200 тысяч
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 200 440 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 23 711;
- Алматы - 23 629;
- Восточно-Казахстанская область - 20 199;
- Павлодарская область - 17 262;
- Атырауская область - 16 740;
- Карагандинская область - 14 366;
- Акмолинская область - 12 847;
- Северо-Казахстанская область - 12 240;
- Костанайская область - 11 227;
- Западно-Казахстанская область - 10 941;
- Алматинская область - 9990;
- Жамбылская область - 5718;
- Шымкент - 5592;
- Туркестанская область - 4188;
- Актюбинская область - 4120;
- Мангистауская область - 3936;
- Кызылординская область - 3734.
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