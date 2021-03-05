Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 200 тысяч

Казахстан, общество

8:58, 05 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 200 440 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 23 711; - Алматы - 23 629; - Восточно-Казахстанская область - 20 199; - Павлодарская область - 17 262; - Атырауская область - 16 740; - Карагандинская область - 14 366; - Акмолинская область - 12 847; - Северо-Казахстанская область - 12 240; - Костанайская область - 11 227; - Западно-Казахстанская область - 10 941; - Алматинская область - 9990; - Жамбылская область - 5718; - Шымкент - 5592; - Туркестанская область - 4188; - Актюбинская область - 4120; - Мангистауская область - 3936; - Кызылординская область - 3734. Коронавирус в Казахстане Карта распространения