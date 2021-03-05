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  5 марта 2021
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В Узбекистан при помощи России восстановит деятельность Института вакцин и сывороток

CentralAsia (UZ) -  3 марта завершился визит в Россию делегации Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым, сообщает ИА «Дунё».

В ходе встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая борьбу с коронавирусной инфекцией, использование вакцины «Спутник V», открытие филиала университета имени Н. И. Пирогова в Узбекистане.

На встрече в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи достигнута договоренность о совместном изучении и секвенировании штаммов коронавирусов, встречающихся в Узбекистане, а также оказании поддержки в восстановлении Института вакцин и сывороток в Узбекистане.

Одним из итогов визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в области трансплантологии между Республиканским научно-практическим центром нефрологии и трансплантации почки Узбекистана и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.

Стороны договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере подготовки и повышения квалификации медицинских кадров и обмену информацией нормативно-правового и научного характера в области трансплантологии.

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