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  5 марта 2021
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В Монголии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

CentralAsia (MNG) -  Минздрав Монголии сообщил о рекордном суточном приросте числа заболевших коронавирусом в стране за март.

В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 13 206 человек, коронавирус был диагностирован у 77 человек в столице страны.

По состоянию на 5 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3153 человек (+77). А общее количество выздоровевших достигло 2442 человека (+27).

Из 696 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 3 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, у 5 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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