В Турции разбился вертолет, погибли 11 военных, в том числе генерал (видео)

CentralAsia (CA) - Днем 4 марта на юго-востоке Турции потерпел крушение военный вертолет, погибли 10 солдат и генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Об этом сообщает Нaberturk.



Вертолет вылетел из города Бингёль днем 4 марта, разбился в городе Татван в провинции Битлис. Связь с вертолетом прервалась спустя 30 минут после вылета.



На поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых. Впоследствии число жертв возросло до 11 человек.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои соболезнования родным погибших. Начато расследование обстоятельств крушения вертолета.



