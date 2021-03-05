В Турции разбился вертолет, погибли 11 военных, в том числе генерал (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 9:49, 05 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Днем 4 марта на юго-востоке Турции потерпел крушение военный вертолет, погибли 10 солдат и генерал-лейтенант Осман Эрбаш. Об этом сообщает Нaberturk.
Вертолет вылетел из города Бингёль днем 4 марта, разбился в городе Татван в провинции Битлис. Связь с вертолетом прервалась спустя 30 минут после вылета.
На поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых. Впоследствии число жертв возросло до 11 человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои соболезнования родным погибших. Начато расследование обстоятельств крушения вертолета.