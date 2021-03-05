Узбекистан остался в списке «несвободных» стран в рейтинге Freedom House

CentralAsia (UZ) - В рейтинге Freedom House «Свобода в мире» Узбекистан снова входит в число «несвободных стран».

Согласно отчету организации за 2021 год, Узбекистан получил всего 11 баллов из 100, оказавшись на одной позиции с Беларусью, Сектором Газа и Йеменом. В 2020 году Узбекистану было присвоено 10 баллов.

Политические права узбекистанцев оценены на 2 из 40 баллов, а уровень гражданских свобод - 9 баллов из 60.

Среди стран Центральной Азии Кыргызстан опережает Узбекистан с 28 баллами и Казахстан с 23. За Узбекистаном следуют Таджикистан с 8 и Туркменистан с 2 баллами.

В рейтинге все страны Центральной Азии имеют статус несвободных. Кыргызстан, который все еще является частично свободной страной, также опустился на 11 пунктов и в этом году вошел в список несвободных стран.

Пятью странами с самым высоким уровнем свободы в мире признаны Швеция, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Канада, Уругвай и Нидерланды.

В общей сложности свободными названы 82 страны из 195. В их числе - все государства Западной и Северной Европы, большая часть стран Центральной Европы, страны Балтии, Северной Америки, ряд стран Южной Америки а также, в частности, Тунис, Гана, Ботсвана, Намибия, ЮАР, Монголия, Южная Корея, Япония и Тайвань. В свободных странах живет менее 20 процентов населения планеты.