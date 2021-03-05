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  5 марта 2021
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За сутки в Казахстане коронавирусной пневмонией заболели 44 человека

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и 224 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 462, летальных случаев - 635, выздоровевших - 43 181.

Коронавирус в Казахстане
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